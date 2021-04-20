В НХЛ побили "вечный" рекорд легенды хоккея

Игрок Сан Хосе Патрик Марло стал новым рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей. Он провел на льду 1768-й матч в карьере и обошел Горди Хоу

Нападающий Сан-Хосе Шаркс Патрик Марло побил "вечный" рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей. Матч против Вегас Голден Найтс стал для 41-летнего хоккеиста 1768-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Марло, сыгравший свой первый матч в НХЛ 1 октября 1997 года, превзошел достижение легендарного Горди Хоу, который держался 41 год. Знаменитый канадец установил рекорд 26 ноября 1961 года, затем в 1971 году ушел из хоккея на два года, вернулся и играл еще до 1980-го, улучшив свои показатели.

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Хоу занимает второе место в НХЛ по заброшенным шайбам (801), уступая лидерство Уэйну Гретцки (894), и четвертое по набранным очкам – 1850. Марло расположился на 23-й строчке среди снайперов (566) и на 50-й среди бомбардиров (1196), сообщает официальный сайт НХЛ.

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