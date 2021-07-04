В Минске украинка с лентой выиграла "бронзу" Кубка вызова (видео)

Украинская гимнастка Кристина Пограничная / Фото: Instagram
Украинка Кристина Пограничная завоевала бронзовую медаль на Кубке мирового вызова по художественной гимнастике, который состоялся в Минске. Набрав 22,250 балла, Пограничная стала третьей в упражнении с лентой.
Победительницей в этом виде программы стала Лала Крамаренко из РФ (24,500), второе место – у белоруски Анастасии Салос (23,550).
Отметим, что это – первая медаль сборной Украины на международном уровне в спортивном сезоне 2021 года.
ВИДЕО БРОНЗОВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ
Добавим, что львовянке Кристине Пограничной – 18 лет. Девушка рассказывала, что ее кумир – Анна Ризатдинова. А в гимнастику родители привели ее в пять с половиной лет.
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Ранее мы писали, что украинская гимнастка победила рак. "Живите и цените каждый прожитый день", – сказала после этого Валерия Юзвяк.
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