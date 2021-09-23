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Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
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В кимоно – даже в ЗАГС: Анжелика Терлюга вышла замуж

Александр Трикиша
23 сентября, 09:49
Серебряная призерка Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж! Одна из самых красивых спортменок Украины больше не холостячка

Анжелика Терлюга вышла замуж / Фото: Instagram

Недавно Терлюга признавалась, что подготовка к свадьбе дается ей тяжелее, чем подготовка к Олимпийским играм, где она завоевала серебряную медаль.

Анжелика, привыкшая к кимоно, отказалась от пышного свадебного платья – в ЗАГС спортсменка явилась в брючном костюме белого цвета. Жених был одет в черные брюки и белую рубашку.

Вероятно, молодожены решили расписаться в будний день, а торжественное празднование состоится позже. Тогда-то мы и увидим нашу красотку в традиционном свадебном платье.

Избранником спортсменки стал Владимир Зарецкий. В профиле в Instagram указано, что он тренер и мастер спорта международного класса по карате.

Накануне Анжелика устроила девичник в "американском стиле".

"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты – Я… До сих пор не могу поверить, но в то же время очень счастливая. Спасибо большое моим любимым девочкам за такой сюрприз.

За тот праздник, что вы устроили ради меня… Мне очень приятно. P.S. Было очень круто и весело, только в моем случае все обошлось без криминальных происшествий в Лас Вегасе", – поделилась эмоциями Терлюга в Instagram.

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