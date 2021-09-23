В кимоно – даже в ЗАГС: Анжелика Терлюга вышла замуж

Анжелика Терлюга вышла замуж / Фото: Instagram

Недавно Терлюга признавалась, что подготовка к свадьбе дается ей тяжелее, чем подготовка к Олимпийским играм, где она завоевала серебряную медаль.

Анжелика, привыкшая к кимоно, отказалась от пышного свадебного платья – в ЗАГС спортсменка явилась в брючном костюме белого цвета. Жених был одет в черные брюки и белую рубашку.

Вероятно, молодожены решили расписаться в будний день, а торжественное празднование состоится позже. Тогда-то мы и увидим нашу красотку в традиционном свадебном платье.

Избранником спортсменки стал Владимир Зарецкий. В профиле в Instagram указано, что он тренер и мастер спорта международного класса по карате.

Накануне Анжелика устроила девичник в "американском стиле".