У кімоно – навіть в РАЦС: Анжеліка Терлюга вийшла заміж

Анжеліка Терлюга одружилася / Фото: Instagram

Нещодавно Терлюга зізнавалася, що підготовка до весілля дається їй важче, ніж підготовка до Олімпійських ігор, де вона завоювала срібну медаль.

Анжеліка, яка звикла до кімоно, відмовилася від пишного весільного плаття – в РАЦС спортсменка прийшла в брючному костюмі білого кольору. Наречений був одягнений у чорні штани і білу сорочку.

Ймовірно, молодята вирішили розписатися в будній день, а урочисте святкування відбудеться пізніше. Тоді-то ми і побачимо нашу красуню в традиційному весільному платті.

Обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.

Напередодні Анжеліка влаштувала дівич-вечір в "американському стилі".