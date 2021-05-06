В Италии выкинули слабые команды из Кубка. Ради этого боролись против Суперлиги?

В Италии изменили формат розыгрыша национального Кубка. Теперь в турнире не будут принимать участие команды из третьей и ниже лиг. Организаторы обещают больше спонсоров и интереса к турниру

Кубок Италии / Фото: AFP

Вся Италия выступала против вступления местных грандов в Суперлигу, а теперь сами меняют формат Кубка Италии в угоду богатых команд. Corriere della Sera сообщает, что со следующего сезона в розыгрыше национального Кубка не будут принимать участие команды C и D (третьего и ниже дивизиона).

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Такие изменения призваны сделать турнир более интересным и привлекательным для спонсоров телетрансляторов и зрителей.

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Впрочем, это решение уже вызвало недовольство у руководителей низших лиг и болельщиков, ведь по сути изменения повторяют планы создателей Суперлиги, только ограниченные рамками одной страны.

Для скромных команд выступление в Кубке было единственным способом засветить своих талантов или сыграть против именитого соперника. А ведь иногда они даже могли преподнести сюрприз и выбить какого-нибудь фаворита.