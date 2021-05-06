В Италии выкинули слабые команды из Кубка. Ради этого боролись против Суперлиги?

Кубок Италии / Фото: AFP
Вся Италия выступала против вступления местных грандов в Суперлигу, а теперь сами меняют формат Кубка Италии в угоду богатых команд. Corriere della Sera сообщает, что со следующего сезона в розыгрыше национального Кубка не будут принимать участие команды C и D (третьего и ниже дивизиона).
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Такие изменения призваны сделать турнир более интересным и привлекательным для спонсоров телетрансляторов и зрителей.
Впрочем, это решение уже вызвало недовольство у руководителей низших лиг и болельщиков, ведь по сути изменения повторяют планы создателей Суперлиги, только ограниченные рамками одной страны.
Для скромных команд выступление в Кубке было единственным способом засветить своих талантов или сыграть против именитого соперника. А ведь иногда они даже могли преподнести сюрприз и выбить какого-нибудь фаворита.
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