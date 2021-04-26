Ювентус и Милан выгоняют из Серии А: Италия жестко накажет за Суперлигу

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, что внес изменения в правила организации, которые касаются участия в частных турнирах

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Европейская Суперлига развалилась, просуществовав всего два дня, но ее образование привело к немалым изменениям в футболе. Так, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, то в правила его организации в срочном порядке пришлось внести коррективы. Ранее мы писали, что клубы не накажут за участие в Суперлиге.

"Клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой ФИФА или УЕФА, теряют членство и должны покинуть наш чемпионат. У нас нет новостей о том, кто покинул Европейскую Суперлигу, а кто нет, но есть правило, которое теперь должно быть включено в национальную реформу. Если в конце июня кто-то примет участие в частных соревнованиях, он будет вынужден покинуть Серию А", — цитирует Гравину Sky Sport Italia

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УЕФА выжил Европейскую Суперлигу / Фото: Reuters

Напомним, что в Европейской суперлиге должны были участвовать 20 лучших клубов Европы. Поначалу соглашение подписали только 12 топ-команд: итальянские Милан, Интер и Ювентус, английские Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, а также испанские Атлетико, Барселона и Реал.

Но после угроз от УЕФА и ФИФА и протестов болельщиков клубы один за другим начали отказываться от участия в элитном турнире. Кроме четырех команд – Милана, Ювентуса, Реала и Барселоны.

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Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что государство "убьет Суперлигу". Для этого он готов был изменить законы, отзывать рабочие визы футболистов и не позволять полиции обеспечивать безопасность во время игр нового турнира.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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