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УЕФА никак не успокоится. Грандам грозит исключение из еврокубков

6 мая, 12:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Если Реал, Ювентус, Барселона и Милан не покинут Суперлигу им грозит отстранение от еврокубков на два сезона и денежный штраф

УЕФА намерен применить самые жесткие санкции к клубам, которые не вышли из проекта Суперлиги. Максимальное наказание для этих команд предусматривает двухлетнее отстранение от еврокубков.

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За последние десять дней УЕФА провел переговоры с 12 клубами-создателями Суперлиги, чтобы получить подтверждение, что они не станут продолжать проект. Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Атлетико и Интер пошли навстречу организации и близки к соглашению с ней. Однако Реал, Ювентус, Барселона и Милан по-прежнему не собираются покидать Суперлигу.

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Помимо двухлетнего отстранения от еврокубков, против этих четырех клубов могут применить серьезные финансовые санкции.

Суперлига с участием 12 клубов была запущена 19 апреля. Через два дня турнир был приостановлен, однако, как сообщалось, ни одна из команд официально не вышла из проекта, так как за это полагается штраф в размере 300 миллионов евро.

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Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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