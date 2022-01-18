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В Иране приговорили к смерти чемпиона по боксу! Там часто казнят спортсменов

Любомир Луканюк
18 января, 17:40
Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани наказан за участие в протестах, его обвинили в поджоге правительственных зданий

Боксеры вынесли суровый приговор / Фото: Коллаж: Сегодня

26-летний иранский боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани приговорен к высшей мере наказания. Чемпиона признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году.

Вафаеи-Сани задержали еще в феврале 2020-го. И лишь спустя два года ему вынесли приговор. Защитники боксера уже заявили, что обжалуют приговор.

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А в начале прошлого года в Иране был приведен в исполнение смертный приговор борцу Мехди Али Хоссейни. Спортсмен был признан виновным в убийстве, совершенном в ходе уличной драки.