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В Европе назвали игрока Шахтера, который выстрелит в 2022 году

Любомир Луканюк
10 января, 17:48
В список из 40 перспективных игроков, который составил УЕФА, вошел и представитель донецкого Шахтера Михаил Мудрик

Михаилу Мудрику аплодировали трибуны Сантьяго Бернабеу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

УЕФА опубликовал статью, посвященную молодым футболистам не старше 21 года, которые должны проявить себя в 2022 году.

В списке из 40 футболистов нашлось место и украинцу – Михаилу Мудрику из Шахтера.

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Вот что пишет УЕФА о Мудрике:

"Яркий форвард ворвался в состав Шахтера в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В том числе вышел в старте против Реала. Дебют за сборную не за горами".

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Мудрик в матче против Реала / Фото: REUTERS

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Михаил Мудрик – выпускник академии Шахтера. В 2018 году он стал чемпионом Украины с U-17. Выступал за молодежный состав "оранжево-черных", с U-19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с Олимпиком (3:2) в возрасте 17 лет и стал первым футболистом Шахтера, родившимся в новом тысячелетии.

В сезоне-2018/19 Михаил на правах аренды выступал за Арсенал-Киев. В концовке ЧУ-2019/20 играл за Шахтер.

Потом снова была аренда – в черниговскую Десну. И эффектное возвращение в родной клуб.

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Михаил Мудрик был лучшим в матче против Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"