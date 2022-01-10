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У Європі назвали гравця Шахтаря, який вистрілить у 2022 році

Любомир Луканюк
10 січня, 17:48
До списку з 40 перспективних гравців, який уклав УЄФА, увійшов і представник донецького Шахтаря Михайло Мудрик

Михайлу Мудрику аплодували трибуни Сантьяго Бернабеу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

УЄФА опублікував статтю, присвячену молодим футболістам не старше 21 року, які мають проявити себе у 2022 році

У списку із 40 футболістів знайшлося місце і українцю – Михайлу Мудрику із Шахтаря.

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Ось що пише УЄФА про Мудрика:

"Яскравий форвард увірвався до складу Шахтаря цього сезону і взяв участь у всіх матчах групового етапу Ліги чемпіонів. У тому числі вийшов у старті проти Реала. Дебют за збірну не за горами".

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Мудрик у матчі проти Реала / Фото: REUTERS

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Михайло Мудрик – випускник академії Шахтаря. 2018 року він став чемпіоном України з U-17. Виступав за молодіжний склад "оранжево-чорних", з U-19 взяв участь у двох розіграшах Юнацької ліги УЄФА. Восени 2018-го Мудрик дебютував за головну команду у кубковому матчі з Олімпіком (3:2) у віці 17 років і став першим футболістом Шахтаря, який народився у новому тисячолітті.

У сезоні-2018/19 Михайло на правах оренди виступав за Арсенал-Київ. Наприкінці ЧУ-2019/20 грав за Шахтар.

Потім знову була оренда – до чернігівської Десни. І ефектне повернення до рідного клубу.

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Михайло Мудрик був найкращим у матчі проти Львова / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"