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В этот раз не обнимались: Магучих финишировала вслед за Ласицкене на Бриллиантовой лиге

Александр Трикиша
26 августа, 23:11
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. Победительницей стала россиянка Мария Ласицкене

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Украинка продемонстрировала результат 1,98 м, но сделала это с третьей попытки, а Ласицкене прыгнула на эту высоту с первой. Третье место заняла Никола Макдермотт из Австралии (1,95).

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла четвертое место (1,92), а Юлия Левченко стала шестой (1,85).

Отметим, что Магучих и Ласицкене пропустили предыдущий этап в США, где победу отпраздновала Геращенко.

После скандала на Олимпиаде в Токио, где Магучих и Ласицкене обнимались, в этот раз девушки держали дистанцию. Их даже на пресс-конференции посадили не рядом. Кстати, россиянку все время сопровождала женщина.

Напомним, после скандальных объятий бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион

А в защиту спортсменки выступили некоторые ее коллеги с заявлениями, что спорт вне политики. Больше всего "преуспел" в этом каратист Станислав Горуна, написавший матерный пост в соцсетях.

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