Бывший футболист сборной Украины назвал Зинченко "шикарным" после победы Манчестер Сити над ПСЖ и выхода Александра в финал Лиги чемпионов

Александр Зинченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, отыгравший много лет в Нидерландах и осевший там после завершения карьеры игрока, выразил восхищение Александром Зинченко, который со своим Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов.

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Накануне Зинченко поучаствовал в обоих голах МанСити в ворота ПСЖ (2:0), который английский клуб обыграл с суммарным счетом 4:1.

А сразу после финального свистка Зинченко расплакался от радости прямо на поле.

"Зина – просто шикарен! В этих слезах после игры собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлеты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в МанСити. Очень горжусь им", – написал Евгений Левченко у себя в Twitter

Напомним, сразу после перехода из Уфы в Манчестер Сити летом 2016 года, Зинченко был отдан в аренду ПСВ, но там проиграл борьбу за место в составе и был сослан в дубль нидерландского клуба. Тогда на карьере футболиста в Европе многие поставили крест.

Однако впоследствии Зинченко стал основным игроком МанСити, с которым выиграл уже восемь трофеев.

А выйдя в финал Лиги чемпионов, Зинченко стал в один ряд с Шевченко и Тимощуком.

Добавим, что соперник команды Александра Зинченко по финалу Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в Стамбуле, определится сегодня в ответном матче Челси – Реал. Неделю назад в Мадриде они сыграли вничью 1:1.

Обзор матча МанСити – ПСЖ (2:0)