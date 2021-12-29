В двух рукопожатиях от Усика: 1 января состоится украинское дерби супертяжей

1 января Виктор Выхрист проведет бой против Яго Киладзе / Фото: Getty Images

В первый день нового года украинец проведет свой девятый бой в профессиональной карьере. Соперником Виктора станет 35-летний грузин Яго Киладзе, ранее выступавший под украинским флагом.

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Бой Выхриста и Киладзе будет открывать вечер бокса, главным событием которого станет поединок Луиза Ортиза и Чарльза Мартина.

Напомним, что Виктор Выхрист выступил в андеркарде супербоя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Украинец одержал победу над американским боксером Майком Маршалом в третьем раунде поединка.

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Отметим, что 29-летний Выхрист на профессиональном ринге провел восемь поединков и во всех одержал победу. При этом шесть боев завершились досрочно нокаутом.

Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net

Его соперник Яго Киладзе провел 33 боя на профи ринге, в которых одержал 27 побед, 1 бой завершился вничью, а в 5-ти потерпел поражение.

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В 2018 году Киладзе проиграл бой Майклу Хантеру – экс-сопернику украинца Александра Усика.

Напомним, что Яго Киладзе начало профессиональной карьеры провел в Украине и выступал под украинским флагом. Сначала он сотрудничал с промоутерской компанией Union Boxing Promotion, а затем перешел к братьям Кличко в K2 Promotions Ukraine. Неоднократно Киладзе выступал в роли спарринг-партнера Владимира Кличко и боксировал в андеркарте его боев.

С 2017 года постоянно боксирует в США.