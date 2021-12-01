В Днепре определился последний четвертьфиналист Кубка Украины

Днепр-1 вышел в 1/4 Кубка Украины / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В первый день зимы состоялся перенесенный матч 1/8 Кубка Украины по футболу, в котором лидер Второй лиги ЛНЗ противостоял третьей команде УПЛ Днепру-1.

Изначально поединок должен был состояться 28 октября в Черкассах, но из-за вспышки коронавируса среди футболистов ЛНЗ, матч был перенесен. Формально домашнюю игру команда Юрия Бакалова проводила на стадионе "Днепр-Арена".

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На поединок против клуба, который представляет третий по силе украинский дивизион, Игор Йовичевич задействовал футболистов ротации.

Несмотря на то, что в составе ЛНЗ выступают футболисты, понюхавшие порох в матчах Премьер-лиги, все же преимущество было за днепрянами.

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На 18-й минуте встречи Александр Пихаленок после индивидуального прохода точно пробил в нижний угол ворот ЛНЗ.

Во втором тайме спортклубовцы увеличили свое преимущество. Чуже бросил в прорыв Лучкевича, передачу которого с правого фланга в одно касание замкнул Когут – 2:0 в пользу днепрян!

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В итоге Днепр-1 уверенно победил черкасский ЛНЗ и стал восьмым четвертьфиналистом Кубка Украины.

ОБЗОР МАТЧА

Кубок Украины-2021/2022. 1/8 финала



ЛНЗ (Черкассы) – Днепр-1 (Днепр) – 0:2

Голы: 0:1 – 18 Пихаленок, 0:2 – 53 Когут.

ЛНЗ: Попович – Насонов (Бурлин,63), Тарасенко, Сафонов (Волков,76), Лопыренок, Норенков, Тищенко, Долинский (Куксенко,63), Евдокимов, Войцеховский (Замуренко,58), Галенко (Снижко,76) ).



Днепр-1: Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Логинов, Батагов (Дубинчак,58), Ди Франко, Пихаленок (Игнатенко,58), Когут (Ярмолюк,64), Билл, Чуже (Н.Кравченко,79), Русин.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.



Обладатель Кубка Украины определится 11 мая 2022 года.

Смотрите, как сыграли все команды в 1/8 Кубка Украины 2021/22