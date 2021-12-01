У Дніпрі визначився останній чвертьфіналіст Кубка України

Дніпро-1 вийшов до 1/4 Кубка України / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Першого дня зими відбувся перенесений матч 1/8 Кубка України з футболу, в якому лідер Другої ліги ЛНЗ протистояв третій команді УПЛ Дніпру-1.
Спочатку поєдинок мав відбутися 28 жовтня у Черкасах, але через спалах коронавірусу серед гравців ЛНЗ, матч було перенесено. Формально домашню гру команда Юрія Бакалова проводила на стадіоні "Дніпро-Арена".
На поєдинок проти клубу, що представляє третій за силою український дивізіон, Ігор Йовічевич задіяв футболістів ротації.
Незважаючи на те, що у складі ЛНЗ виступають футболісти, що понюхали порох у матчах Прем'єр-ліги, все ж таки перевага була за дніпрянами.
На 18-й хвилині зустрічі Олександр Пихальонок після індивідуального проходу точно пробив у нижній кут воріт ЛНЗ.
У другому таймі спортклубівці збільшили свою перевагу. Чуже кинув у прорив Лучкевича, передачу якого з правого флангу в один дотик замкнув Когут – 2:0 на користь дніпрян!
В підсумку Дніпро-1 впевнено переміг черкаський ЛНЗ та став восьмим чвертьфіналістом Кубка України.
ОГЛЯД МАТЧУ
Кубок України-2021/2022. 1/8 фіналу
ЛНЗ (Черкаси) – Дніпро-1 (Дніпро) – 0:2
Голи: 0:1 – 18 Пихаленок, 0:2 – 53 Когут.
ЛНЗ: Попович – Насонов (Бурлін, 63), Тарасенко, Сафонов (Волков, 76), Лопиренок, Норенков, Тищенко, Долинський (Куксенко, 63), Євдокимов, Войцеховський (Замуренко, 58), Галенко (Сніжко, 76).
Дніпро-1: Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Логінов, Батагов (Дубінчак, 58), Ді Франко, Пихаленок (Ігнатенко, 58), Когут (Ярмолюк, 64), Біл, Чуже (Н. Кравченко, 79), Русин.
Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
Володар Кубка України визначиться 11 травня 2022 року.
Дивіться, як зіграли команди в 1/8 Кубка України 2021/22