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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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У Дніпрі визначився останній чвертьфіналіст Кубка України

Сергій Шаховець
1 грудня, 22:07
Дніпро-1 на виїзді обіграв черкаський ЛНЗ і вийшов до 1/4 Кубка України

Дніпро-1 вийшов до 1/4 Кубка України / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Першого дня зими відбувся перенесений матч 1/8 Кубка України з футболу, в якому лідер Другої ліги ЛНЗ протистояв третій команді УПЛ Дніпру-1.

Спочатку поєдинок мав відбутися 28 жовтня у Черкасах, але через спалах коронавірусу серед гравців ЛНЗ, матч було перенесено. Формально домашню гру команда Юрія Бакалова проводила на стадіоні "Дніпро-Арена".

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На поєдинок проти клубу, що представляє третій за силою український дивізіон, Ігор Йовічевич задіяв футболістів ротації.

Незважаючи на те, що у складі ЛНЗ виступають футболісти, що понюхали порох у матчах Прем'єр-ліги, все ж таки перевага була за дніпрянами.

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На 18-й хвилині зустрічі Олександр Пихальонок після індивідуального проходу точно пробив у нижній кут воріт ЛНЗ.

У другому таймі спортклубівці збільшили свою перевагу. Чуже кинув у прорив Лучкевича, передачу якого з правого флангу в один дотик замкнув Когут – 2:0 на користь дніпрян!

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В підсумку Дніпро-1 впевнено переміг черкаський ЛНЗ та став восьмим чвертьфіналістом Кубка України.

ОГЛЯД МАТЧУ

Кубок України-2021/2022. 1/8 фіналу

ЛНЗ (Черкаси) – Дніпро-1 (Дніпро) – 0:2

Голи: 0:1 – 18 Пихаленок, 0:2 – 53 Когут.

ЛНЗ: Попович – Насонов (Бурлін, 63), Тарасенко, Сафонов (Волков, 76), Лопиренок, Норенков, Тищенко, Долинський (Куксенко, 63), Євдокимов, Войцеховський (Замуренко, 58), Галенко (Сніжко, 76).

Дніпро-1: Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Логінов, Батагов (Дубінчак, 58), Ді Франко, Пихаленок (Ігнатенко, 58), Когут (Ярмолюк, 64), Біл, Чуже (Н. Кравченко, 79), Русин.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Володар Кубка України визначиться 11 травня 2022 року.

Дивіться, як зіграли команди в 1/8 Кубка України 2021/22