В честь жертвы Свитолиной, избавившейся от мегабюста, назвали кровососа

Симона Халеп - теннисистка и насекомое

В честь великих спортсменов называют улицы, стадионы. Но в Румынии пошли еще дальше.

Ученые университета сельскохозяйственных наук и ветеринарии в Клуже назвали новое насекомое, открытое на границе с Болгарией, в честь знаменитой румынской теннисистки – двукратной победительницы турниров "Большого шлема" Симоны Халеп.

Как сообщает Universul, полное научное название насекомого теперь звучит – Phlebotomus Simonahalepae.

"Мы посвящаем это открытие Симоне Халеп. Таким образом мы хотим выразить признание ее достижениям и тому, как она представляет Румынию на международной арене", – сказал профессор Андрей Михалча.

Phlebotomus Simonahalepae принадлежит к группе кровососущих насекомых, которые обычно встречаются в теплом климате.

Отметим, что на минувшей неделе Симона Халеп вышла замуж за миллиардера македонского происхождения Тони Юруца.

До этого 29-летняя Халеп, за свою карьеру заработавшая 38 миллионов долларов призовых, дошла до четвертого круга на US Open, где проиграла украинке Элине Свитолиной.

Однако прежде всего Симона известна невероятной жертвой, которую принесла во имя тенниса. Чтобы быть более мобильной на корте, Халеп уменьшила себе грудь, после операции лишившись завораживавшей ее поклонников "шестерочки".

Халеп до уменьшения груди

Халеп после уменьшения груди