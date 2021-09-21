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Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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На честь жертви Світоліної, яка позбулася мегабюста, назвали кровопивцю

Олег Люлька
21 вересня, 13:12
Учені університету в Клужі назвали нову комаху, відкриту на південному сході Румунії, на честь спортивної гордості країни – колишньої першої ракетки світу Сімони Халеп

Сімона Халеп - тенісистка і комаха

На честь великих спортсменів називають вулиці, стадіони. Але в Румунії пішли ще далі.

Учені університету сільськогосподарських наук і ветеринарії в Клужі назвали нову комаху, відкриту на кордоні з Болгарією, на честь знаменитої румунської тенісистки – дворазової переможниці турнірів "Великого шолома" Сімони Халеп.

Як повідомляє Universul, повна наукова назва комахи тепер звучить – Phlebotomus Simonahalepae.

"Ми присвячуємо це відкриття Сімоні Халеп. У такий спосіб ми хочемо висловити повагу до її досягнень і того, як вона представляє Румунію на міжнародній арені", – сказав професор Андрій Міхалча.

Phlebotomus Simonahalepae належить до групи комах, які зазвичай зустрічаються в теплому кліматі.

Відзначимо, що минулого тижня Сімона Халеп вийшла заміж за мільярдера македонського походження Тоні Юруца.

До цього 29-річна Халеп, яка за свою кар'єру заробила 38 мільйонів доларів призових, дійшла до четвертого кола на US Open, де програла українці Еліні Світоліній.

Однак насамперед Сімона відома неймовірною жертвою, яку принесла заради тенісу. Щоб бути більш мобільною на корті, Халеп зменшила собі груди, після операції втративши "шісточку", що заворожувала її шанувальників.

Халеп до зменшення грудей

Халеп після зменшення грудей

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