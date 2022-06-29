В чемпионат Италии по футболу добавили золотой интриги

Милан стал чемпионом Италии 2022 года / Фото: Football Italia

На заседании Федерации футбола Италии были одобрены изменения в регламенте чемпионата страны. Со следующего сезона в Серии А вводится "золотой матч". Кстати, Златан Ибрагимович брутально отметил чемпионство Милана.

"Золотой матч" будет возможен при условии, что две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое количество очков.

Реклама

Формат такой игры не включает в себя дополнительное время. Если по итогам 90 минут результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Нововведение работает только в случае определения чемпиона Италии. Если команды ведут борьбу за еврокубковые места, итоговое распределение при равенстве очков будет проходить по результатам личных встреч, сообщает Football Italia.

Ранее мы писали, что у тренера Милана украли чемпионскую медаль.