У тренера Милана украли чемпионскую медаль: все подробности инцидента

Неприятное происшествие произошло во время празднования чемпионства "россонери" в Серии А

На церемонии награждения Пиоли был еще с медалью / Фото: Reuters

В воскресенье, 22 мая, завершился чемпионат Италии сезона 2021/22. По итогам первенства золотые медали турнира завоевал Милан.

В последнем туре "россонери" разгромили на выезде бывший клуб тренера Шахтера Роберто Де Дзерби – Сассуоло (3:0).

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Во время празднования чемпионства на арене "Мапеи" с главным тренером триумфаторов Стефано Пиоли произошел неприятный инцидент. Прямо на стадионе у 56-летнего специалиста украли чемпионскую медаль. Огорченный случившимся Пиоли отправился в Милан без награды.

"У меня украли медаль победителя, кто-то сорвал ее с моей шеи. Если бы мне ее вернули, я был бы признателен, ведь она у меня единственная", – цитирует Пиоли Football Italia.

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Но горевать итальянцу долго не пришлось. Руководство Серии А уже сообщило, что подарят тренеру другую медаль.

"Эй, мистер Пиоли, завтра мы снова дадим вам медаль".

Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022

Отметим, что для Стефано Пиоли чемпионство Милана стало первым в его тренерской карьере. В качестве футболиста Пиоли выигрывал золото Серии А сезона 1986/86 в составе Ювентуса.

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Добавим, что тренером Милана Стефано Пиоли стал в октябре 2019 года, проработав до этого наставником Интера, Фиорентины, Болоньи, Лацио, Палермо и ряда других итальянских клубов.

Ранее мы сообщали, как брутальный Златан Ибрагимович эффектно отпраздновал чемпионство Милана. Эпатажный швед появился на церемонии награждения с шампанским и сигарой.