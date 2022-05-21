В Брюсселе запретили проводить товарищеский матч сборной Украины

Александр Петраков остался без спарринг-партнера / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

27 мая сборная Украины по футболу планировала провести товарищеский поединок с командой ДР Конго. Встреча должна была пройти в Брюсселе. Перед этим Александр Петраков отправил футболистов к женам.

Однако генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Бельге Ситатуала заявил, что матч не состоится.

Реклама

Власти Брюсселя отказались организовывать поединок из соображений безопасности. Как сообщает footrdc.com, в Бельгии сейчас много беженцев из Украина. А также много конголезских мигрантов. Для обеспечения безопасности поединка нужно дополнительное количество полиции, которую сейчас невозможно привлечь к этой задаче.

Организаторы планировали перенести матч в Словению, где базируется сборная Украины. Но такой вариант не подошел конголезской стороне.

Читайте также: Пять лет! Тренер сборной Украины вынес приговор России

Реклама

Петраков принял кадровые решения перед матчем с шотландцами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Посмотрите, как играла сборная Украины спарринги в мае.

Боруссия М – Украина:

Реклама

Эмполи – Украина:

Риека – Украина:

Напомним, что 30 мая сборная Украины отправится в Глазго, где 1 июня сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Шотландии. В случае успеха 5 июня сборную Украины ожидает битва с Уэльсом за право поехать на мундиаль, который состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.