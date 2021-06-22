"В бою с Накатани Ломаченко будет рыбачить": менеджер украинца удивил своим заявлением

Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что Ломаченко будет использовать соперника, как приманку, чтобы потом получить хороший бой

На хорошую приманку Ломаченко ловит большую рыбу / Фото: Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко, ранее владевший чемпионскими поясами в трех весовых категориях, уже в субботу ночью выйдет в ринг впервые после поражения от Теофимо Лопеса. Соперником нашего бойца будет японец Масаеси Накатани.

Менеджер украинца Эгис Климас перед поединком сделал интересное сравнение.

"Ломаченко – это рыбак. Когда ему нужно поймать большую рыбу, то он сначала бросает приманку. В бою с Накатани Ломаченко рыбачит и бросает приманку. Ему не нужен был легкий бой. Ему не нужен поединок для возвращения. Василий хочет показать, где его место", – заявил Климас.

Ломаченко и правда рыбак. Он очень часто хвастается уловом.

Напомним, на счету Накатани 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика украинца Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Ранее появилась информация, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.