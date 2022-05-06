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В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины

Сергей Шаховец
6 мая, 08:38
Легкоатлет Александр Сербинов погиб в боях в Харьковской области. Он защищал Украину от российских захватчиков

Александр Сербинов

Украинский спорт понес невосполнимую утрату. В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по легкой атлетике Александр Сербинов. Об этом сообщает министерство молодежи и спорта Украины.

"В бою с оккупантами Харьковской области героически погиб Александр Сербинов – многократный победитель и призер чемпионатов Украины по бегу на 400 м и 800 м.

Александр проявил личное мужество и верность военной присяге в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Герои не погибают! Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и друзьям воина. Скучаем, будем помнить и никогда не простим…

Вспомним всех украинцев, отдавших жизнь, всех воевавших, всех военных, гражданских и детей минутой молчания", – говорится в заявлении ведомства.

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Легкоатлет был кандидатом в мастера спорта. Также Сербинов был партнером незрячего бегуна Валерия Гаврилюка, с которым они выступали на ЧМ и заняли 8 место в забеге на 100 м.

Отметим, что в свободное от спорта время легкоатлет занимался фотографией.

Ранее мы сообщали, что в бою под Харьковом погиб призер Игр непокоренных Андрей Котовенко. В прошлом году Котовенко в составе сборной Украины завоевал бронзовую наград в пауэрлифтинге

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