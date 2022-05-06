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У боях на Харківщині загинув чемпіон України

Сергій Шаховець
6 травня, 08:38
Легкоатлет Олександр Сербінов загинув у боях у Харківській області. Він захищав Україну від російських загарбників

Олександр Сербінов

Український спорт зазнав непоправної втрати. У боях на Харківщині загинув чемпіон України із легкої атлетики Олександр Сербінов. Про це повідомляє міністерство молоді та спорту України.

"У бою з окупантами на Харківщині героїчно загинув Олександр Сербінов – багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України з бігу на 400 м та 800 м.

Олександр проявив особисту мужність та вірність військовій присязі у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Герої не вмирають! Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і друзям воїна. Сумуємо, пам'ятатимемо і ніколи не пробачимо…

Згадаймо всіх українців, які віддали життя, всіх, хто воював, всіх військових, цивільних та дітей хвилиною мовчання", – йдеться у заяві відомства.

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Легкоатлет був кандидатом у майстри спорту. Також Сербінов був партнером незрячого бігуна Валерія Гаврилюка, з яким вони виступали на ЧС та посіли 8 місце у забігу на 100 м.

Зазначимо, що у вільний від спорту час легкоатлет займався фотографією.

Раніше ми повідомляли, що у бою під Харковом загинув призер Ігор нескорених Андрій Котовенко. Торік Котовенко у складі збірної України завоював бронзову нагороду в пауерліфтингу

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