Олександр Сербінов
Український спорт зазнав непоправної втрати. У боях на Харківщині загинув чемпіон України із легкої атлетики Олександр Сербінов. Про це повідомляє міністерство молоді та спорту України.
"У бою з окупантами на Харківщині героїчно загинув Олександр Сербінов – багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України з бігу на 400 м та 800 м.
Олександр проявив особисту мужність та вірність військовій присязі у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Герої не вмирають! Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і друзям воїна. Сумуємо, пам'ятатимемо і ніколи не пробачимо…
Згадаймо всіх українців, які віддали життя, всіх, хто воював, всіх військових, цивільних та дітей хвилиною мовчання", – йдеться у заяві відомства.
Легкоатлет був кандидатом у майстри спорту. Також Сербінов був партнером незрячого бігуна Валерія Гаврилюка, з яким вони виступали на ЧС та посіли 8 місце у забігу на 100 м.
Зазначимо, що у вільний від спорту час легкоатлет займався фотографією.
Раніше ми повідомляли, що у бою під Харковом загинув призер Ігор нескорених Андрій Котовенко. Торік Котовенко у складі збірної України завоював бронзову нагороду в пауерліфтингу