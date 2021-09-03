В бане с мальчиком по вызову: хейтер Ломаченко опубликовал фото и обещает видео

Редкач с Ломаченко и Бурсак в бане. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Самый одиозный украинский боксер Иван Редкач не раз скандалил с Василием Ломаченко, с которым даже сцепился в церкви.

Теперь же Редкач, проживающий в США, принялся бомбить бывшего претендента на титул чемпиона мира Максима Бурсака.

Ранее Редкач заявил, будто Бурсак оскорбил его родных во время переписки в соцсетях.

"П***р, я тебя в рот в***у и маму твою, мразь", – по словам Редкача, такое послание поступило ему от Бурсака

Редкач потребовал от Бурсака извинений и начал мстить, опубликовав в Instagram фото из бани, на котором, по словам Редкача, Бурсак отдыхает в компании мальчика по вызову.

При этом Редкач анонсирует и продолжение...

"Макс, привет. Ты меня заблокировал в соцсетях, но это нестрашно, ты увидишь это, – обратился Редкач к Бурсаку. – Я тебя перестану пиарить с того же дня, когда ты публично извинишься за свои высказывания в адрес моей семьи, моих родителей. Если этого не произойдет, я тебя сделаю популярнее Дзюбы в его лучшие времена. У меня очень много есть компромата на тебя, хорошего видео. Пусть тебя ребята узнают с другой стороны"

"Макс, у тебя есть 24 часа, чтобы извиниться публично. Если ты не извинишься, ты будешь самым крутым бойцом", – сказал Иван Редкач

В описании Редкач конкретизировал:

"Максимка Бурсак, я обещаю, и ты знаешь, что я сделаю! Видео очень сильные – там, где ты был на свингер-тусовке с Минаевым, и чем это для вас закончилось. Приложу скрин из суда, чтобы ты поверил. Время пошло".

Напомним, в свое время футболиста Артема Дзюбу лишили капитанской повязки в сборной РФ за скандальное видео, на котором тот мастурбировал на камеру.

Что касается реакции Максима Бурсака, то до сих пор на высказывания Редкача он отвечал следующим образом: "Пусть пока говорит".