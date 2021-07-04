В Англии требуют отстранить от работы арбитра матча с Украиной: что случилось

Феликс Брых выпил воды з пляшки Яремчука / Фото: Reuters

Немецкий арбитр Феликс Брых попал под критику зарубежной прессы после матча Украина – Англия на Евро-2020. Наша команда разгромно уступила со счетом 0:4, но к работе рефери вопросов не должно бы быть. Кстати, мы уже писали, что в Киеве болельщики встретили сборную исполнением гимна. Шева: "Вы не представляете, как это важно".

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Журналистов возмутило то, что Брых попросил бутылку у нападающего нашей сборной Романа Яремчука и выпил из нее воды, нарушив протокол УЕФА, связанный с безопасностью участников матча в связи с коронавирусом, пишет Footboom.

Англичане тут же призвали отстранить Брыха от работы и посадить на карантин, как это было с игроками их национальной команды Мейсоном Маунтом и Беном Чилуэллом. Они обнялись с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором, а позже у него обнаружили коронавирус, поэтому на карантин отправился не только заболевший, но и англичане.