В Англии опасаются срыва финала Евро-2020: кто может помешать матчу

Матч между Англией и Италией на Уэмбли может стать целью атаки летающих муравьев. Ученые опасаются, что насекомые могут прилететь на стадион и сорвать финал Евро-2020

Финал Евро-2020 могут сорвать, но не болельщики / Фото: REUTERS

Финальный поединок Евро-2020 между Англией и Италией может быть сорван! Такие опасения высказывают в Англии. Но вы не поверите, кто может стать причиной остановки встречи.

Читайте также: Англичане делают тату в честь победы на Евро-2020 – еще до финала

Британская метеорологическая служба засекла миллионы летающих муравьев над некоторыми районами Лондона. При определенных условиях, насекомые могут оказаться на стадионе "Уэмбли" в день матча.

Кстати, на ЧМ-2014 поле в одном из матчей оккупировала саранча. Огромный кузнечик уселся на руку Хамесу Родригесу, когда он исполнял пенальти.

А на Евро-2016 посмотреть футбол вживую прилетели бабочки. Тогда кадры с рыдающим Криштиану Роналду и бабочками облетели весь мир.

Ранее мы писали, что для победы Англии делают все: болельщиков Италии не пустят на финал Евро в Лондоне. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс предупредил итальянских фанатов, чтобы они даже не пытались попасть на финальный матч Евро-2020 в Великобритании.