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В 15 раз больше, чем Усик: сколько заработает Фьюри за следующий бой

Любомир Луканюк
29 января, 09:37
Британский чемпион планирует защиту титула в апреле и получит 80% от призового фонда, а это более 32 миллионов долларов

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на право организовать бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Диллианом Уайтом.

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Queensberry Promotions, которые представляют интересы чемпиона, сделали ставку 41 миллион долларов, в то время как Matchroom Boxing Эдди Хирна – 32 миллиона.

Фьюри получит 80 процентов от общей суммы гонорара – около 32,8 млн, а Уайт – 8,2 млн. К примеру, Усик за бой с Джошуа заработал примерно 2 млн долларов.

Предположительно бой Фьюри – Уайт состоится 29 апреля в Кардиффе.

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Напомним, ранее Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Диллиан Уайт – бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. В течение пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Также участвовал в смешанных единоборствах.

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В боксе провел 30 боев – 28 побед в 30 боях. Проигрывал Александру Поветкину и Энтони Джошуа.