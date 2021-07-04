Уже без Украины! Расписание полуфиналов Евро-2020

На чемпионате Европы осталось три матча, все они будут сыграны в Лондоне, на стадионе "Уэмбли". Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля

На чемпионате Европы определились полуфинальные пары. Увы, сборная Украины едет домой. Наша команда проиграла в 1/4 финала Англии. Тем не менее, это лучший результат в истории национальной команды.

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Теперь полуфинальные пары выглядят так:

6 июля. Италия – Испания

Италия – Испания 7 июля. Англия – Дания

Напомним, вам все результаты 1/4 финала

Швейцария – Испания – 1:1 (1:3, пен.)

Голы: Шакири (68) – Закария (8, авт.)

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Бельгия – Италия – 1:2

Голы: Лукаку (45+2) – Барелла (31), Инсинье (44)

Чехия – Дания – 1:2

Голы: Шик (49) – Дилейни (5), Дольберг (42)

Украина – Англия – 0:4

Голы: Кейн (4), Магуайр (46), Кейн (50), Хендерсон (63)