Уже без Украины! Расписание полуфиналов Евро-2020

На чемпионате Европы определились полуфинальные пары. Увы, сборная Украины едет домой. Наша команда проиграла в 1/4 финала Англии. Тем не менее, это лучший результат в истории национальной команды.
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Теперь полуфинальные пары выглядят так:
- 6 июля. Италия – Испания
- 7 июля. Англия – Дания
Напомним, вам все результаты 1/4 финала
Швейцария – Испания – 1:1 (1:3, пен.)
Голы: Шакири (68) – Закария (8, авт.)
Бельгия – Италия – 1:2
Голы: Лукаку (45+2) – Барелла (31), Инсинье (44)
Чехия – Дания – 1:2
Голы: Шик (49) – Дилейни (5), Дольберг (42)
Украина – Англия – 0:4
Голы: Кейн (4), Магуайр (46), Кейн (50), Хендерсон (63)
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