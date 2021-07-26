Пакуй ружье! Украинке не хватило 1 очка, чтобы попасть в финал Олимпиады в стрельбе

Призер Кубка мира в стендовой стрельбе Ирина Маловичко не смогла показать все свое мастерство в квалификации Олимпийских игр-2020 в Японии

Ирина Маловичко во время подготовки / Фото: НОК Украины

Понедельник на Олимпиаде в Токио начался с сенсации – украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу на Играх уже на стадии 1/16 финала. А затем украинка Ирина Маловичко, представляющая нашу страну в стендовой стрельбе, не сумела пробиться в финал Олимпиады в ските.

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После первого дня квалификации Ирина выбила 71 очко и занимала 11-ю позицию. После первой серии второго дня отбора украинка выбила 25 очков из 25 возможных и даже временно поднялась на 3-е место.

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Однако два промаха в последней серии опустили Маловичко на восьмую позицию. А для попадания в финальную шестерку украинке, которая в июне была призером Кубка мира, не хватило всего одного очка.

Ранее шпажист Игорь Рейзлин принес Украине вторую награду Токио.

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