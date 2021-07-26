Утро провалов: украинский теннисист покидает Олимпиаду после триллера в 7 сетах

Лидер украинского настольного тенниса Коу Лей в понедельник завершил выступления на олимпийском турнире в Токио во втором круге, но показал характер

Коу Лей завершил выступления в Токио / Фото: Reuters

После победы в первом раунде Олимпиады над тунисцем Адамом Хамамом во втором круге 33-летний Коу Лей в напряженной борьбе уступил Омару Ассару из Египта и покидает Игры-2020. Ранее украинке не хватило очка, чтобы попасть в финал в стрельбе.

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Старт поединка Коу Лей провалил. Украинец проиграл три стартовых сета, но затем сумел собраться, вернуться в борьбу и сравнял счет – 3:3. Но в решающем, седьмом, сете не смог навязать борьбу сопернику, проиграв 4:11 и 3:4 – по сетам.

Напомним, что Коу Лей родился в Пекине. В Украину переехал в 2005 году по приглашению донецкого клуба. Перед Олимпиадой 2008 года получил украинское гражданство. Становился призером Европейских игр-2015 и чемпионата Европы.

Коу Лей на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters Реклама

Напомним, что понедельник на Олимпиаде в Токио начался с сенсации – украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу на Играх уже на стадии 1/16 финала.

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