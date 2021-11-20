20 ноября 19:30
Ливерпуль 4
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 3
Александрия 1
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Устроил "шашки" на дороге: президент автоспорта Дагестана погиб в жутком ДТП

Сергей Шаховец
20 ноября, 23:36
Президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов погиб в массовом ДТП в Москве

В ДТП в Москве погиб президент федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов / Фото: Коллаж: Сегодня

На Кутузовском проспекте в Москве произошла крупная авария, сообщает sector.depo. Автомобиль BMW, за рулем которого находился автоблогер Саид Губденский, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes.

Читайте также: Экс-футболист УПЛ умер в реанимации от коронавируса

Реклама

Ибрагимов был пассажиром в автомобиле BMW, участвовавшем в аварии.

В результате ДТП Губденский и его пассажир погибли на месте, еще два человека получили травмы.

Реклама

По предварительным данным, блогер устроил "шашки" на дороге и превысил скорость.

Отметим, что "шашки" на дороге – это вид опасного вождения, при котором перестроение происходит при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.