Устроил "шашки" на дороге: президент автоспорта Дагестана погиб в жутком ДТП

В ДТП в Москве погиб президент федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов / Фото: Коллаж: Сегодня

На Кутузовском проспекте в Москве произошла крупная авария, сообщает sector.depo. Автомобиль BMW, за рулем которого находился автоблогер Саид Губденский, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes.

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Ибрагимов был пассажиром в автомобиле BMW, участвовавшем в аварии.

В результате ДТП Губденский и его пассажир погибли на месте, еще два человека получили травмы.

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По предварительным данным, блогер устроил "шашки" на дороге и превысил скорость.

Отметим, что "шашки" на дороге – это вид опасного вождения, при котором перестроение происходит при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.