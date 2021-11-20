20 листопада 19:30
Ліверпуль 4
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 3
Олександрія 1
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
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Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
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Інтер --
Шахтар --
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Влаштував "шашки" на дорозі: президент автоспорту Дагестану загинув у жахливій ДТП

Сергій Шаховець
20 листопада, 23:36
Президент федерації автомобільного та мотоциклетного спорту Дагестану Заур Ібрагімов загинув у масовій ДТП у Москві

У ДТП у Москві загинув президент федерації автоспорту Дагестану Заур Ібрагімов / Фото: Колаж: Сьогодні

На Кутузовському проспекті у Москві сталася велика аварія, повідомляє sector.depo. Автомобіль BMW, за кермом якого був автоблогер Саїд Губденський, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volvo і Mercedes.

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Ібрагімов був пасажиром в автомобілі BMW, який брав участь у аварії.

Внаслідок ДТП Губденський та його пасажир загинули на місці, ще двоє людей отримали травми.

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За попередніми даними, блогер влаштував "шашки" на дорозі та перевищив швидкість.

Зазначимо, що "шашки" на дорозі – це вид небезпечного водіння, при якому перебудова відбувається за інтенсивного руху, коли всі смуги руху зайняті.