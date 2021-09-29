Усику предложили Фьюри вместо Джошуа: схема от промоутера Ломаченко

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум, ведущий и дела Василия Ломаченко, отговаривает Энтони Джошуа от мгновенного реванша с Александром Усиком. По мнению Арума, Джошуа снова проиграет Усику, как это случилось в минувшую субботу, и тем самым угробит свою карьеру.

Вместо этого Арум предложил схему, по которой Усик в начале следующего года подерется с победителем боя Фьюри – Уайлдер (9 октября), а уже победитель противостояния Усик vs Фьюри/Уайлдер затем проведет поединок с Джошуа.

"Есть ли у Джошуа шансы выиграть реванш у Усика? Нет. И я думаю, что Джошуа было бы хорошо, если бы он до матча-реванша с Усиком провел еще пару боев", – приводит слова Боба Арума BoxingScene.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Будь окружение Джошуа умным, оно бы разработало соглашение, что если Тайсон Фьюри победит Уайлдера, то Усику можно будет сразиться с Фьюри и чтобы каждый из них ​​по контракту договорился, в случае победы, в своем следующем бою сражаться с Джошуа"

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters

"Это было бы разумно. Но опять же, это бокс и это эгоистичные промоутеры, бойцы, которые, на мой взгляд, не принимают правильные решения, проводя бои, основанные на эмоциях"

"Эдди Хирн (промоутер Джошуа) будет проталкивать то, на что он имеет полное право – матч-реванш с Усиком, но это будет еще одно поражение Джошуа, которое помешает ему провести более масштабный бой против единого чемпиона"

"Усик дерется с Фьюри или Уайлдером, а Джошуа бьется с победителем. Это бы понравилось людям", – заключил Боб Арум

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Александр Усик и Боб Арум / Фото: Twitter

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.