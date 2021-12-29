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Усику пора завязывать. Тони Беллью дал совет украинцу

Сергей Шаховец
29 декабря, 13:19
Экс-чемпион мира по версии WBC Тони Беллью считает, что Александру Усику не стоит долго задерживаться в супертяжелом дивизионе

Бой против Усика стал последним в карьере Тони Беллью / Фото: Getty Images

Звездный британец три года назад проиграл украинцу нокаутом бой за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте, после чего повесил перчатки на гвоздь.

После этого поединка Александр Усик перешел в супертяжелый дивизион, где уже отобрал четыре пояса у британца Энтони Джошуа. Однако Тони Беллью советует украинцу там долго не задерживаться. Может переживает за своих соотечественников?

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Усик vs Беллью. Победа нокаутом / Фото: Getty Images

"Поверьте мне, чем дольше Усик будет оставаться в супертяжелом весе, тем лучше и сильнее он будет становиться. Я просто надеюсь, что он не задержится в этой игре слишком долго, потому что на данном этапе своей карьеры он будет лишь замедляться и набирать вес. Меня беспокоит, что Усик может стать слишком медленным и большим.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

У него такие же габариты, как и у меня – 191 сантиметр, такое же телосложение. С момента нашего боя он набрал 5-6 килограммов мышц. Его форма кажется великолепной, но сейчас Усик достиг лимита в плане набора веса.

Я не хочу, чтобы он продолжал драться слишком долго. Но я полностью обожаю его. Он невероятный боец и человек. Я желаю ему только удачи в будущем", – цитирует Тони Беллью fightnews.info со ссылкой на канал Sheikhy's Sports Journeys & Life on the Ground Pod.

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Отметим, что британские боксеры удобные соперники для Александра Усика. После Тони Беллью украинец победил еще двух британцев – Дерека Чисору и Энтони Джошуа.

По словам бывшего спарринг-партнера украинца Дэвида Аллена, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS