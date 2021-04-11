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Усику на заметку: непобедимый супертяж нокаутировал с одного удара

11 апреля, 09:49

Александр Трикиша

Нигериец Аджагба выиграл все свои 15 боев в профи

В андеркарте поединка между Максимом Власовым и Джо Смитом за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе перспективный нигерийский боксер Эфе Аджагба, выступающий в супертяжелом дивизионе, эффектно нокаутировал американца Брайана Ховарда.

В третьем раунде Аджагба выждал момент для удара и мощным правым хуком отправил соперника "спать". Ховард упал на настил ринга и первые секунды даже не шевелился.

Аджагба одержал свою 15 подряд победу на профессиональном ринге. При этом, 12 из них он завершил досрочно. В рейтинге боксеров супертяжелого веса нигериец занимает 17-е место в мире. Ховард же потерпел пятое поражение при 15 победах.

Также сегодня ночью российского боксера отправили в глухой нокаут: это его первое поражение в карьере. Все решилось в шестом раунде.

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Источник: Сегодня|Спорт

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