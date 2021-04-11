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Американец Смит расписался на лице россиянина Власова в чемпионском бою

11 апреля, 09:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Джо завоевал вакантный титул WBO в полутяжелом весе

Минувшей ночью в городе Тулса, что в американском штате Оклахома, прошел крупный вечер бокса. В центральном бою шоу 31-летний американец Джо Смит победил по очкам 34-летнего россиянина Максима Власова и стал чемпионом мира по версии WBO в весе до 79,4 кг (light heavy).

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Тем временем, российского боксера Липинца отправили в глухой нокаут: это его первое поражение в карьере.

Поединок получился довольно конкурентоспособным. Двое судей отдали преимущество Смиту – 115:112 и 115:113. Еще один увидел ничью – 114:114.

Однако все же американец гораздо больше нанес опасных ударов. Как высказался один из фанатов, Смит оставил свой автограф на лице Власова.

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Интересно, что при оглашении результатов уроженец Самары тоже на что-то рассчитывал.

Теперь в карьере у Смита – 27 побед при трех поражениях. Власов же уступил в профессионалах четвертый раз, и снова – по очкам. Зато ранее он выигрывал в 45 поединках.

А после "файта" Джо подарил пояс тренеру, вызвав слезу даже у такого искушенного эксперта бокса как Дэн Рафаэл.

Вашему вниманию – страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика.

Смотрите, как Александр укреплял физическую силу:

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram
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видео бокс пояс Максим Власов Джо Смит
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