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Усику и Ломаченко лучше закрыть глаза: реакция Сети на проявление патриотизма украинцем на Олимпиаде

Александр Трикиша
11 февраля, 19:47
Главным героем сегодняшнего дня на Олимпийских играх в Пекине стал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он не выиграл медаль, но его поступок важнее спортивных достижений

Владислав Гераскевич стал героем Украины на Олимпиаде в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

После своего заезда Гераскевич показал на камеру плакат с надписью: "Нет войне в Украине". Так спортсмен продемонстрировал свою гражданскую позицию.

Реакция России:

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"Никакой нормальный человек не хочет войны. Я тоже нормальный человек, я не хочу войны в своей стране, хочу мир над головой. Не хочу, чтобы люди погибли из-за войны", – прокомментировал свой поступок Гераскевич.

Плакат Влада вызвал резонанс в Сети. Обсуждать его принялись как в, Украине, а и за границей. Смотрим, что писали пользователи Сети:

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Но, конечно же, не обошлось без негатива. В России сразу же намекнули, что украинцу грозит наказание от организаторов. А те самые организаторы пустили рекламу вместо плаката.

Угроза российской агрессии

  • Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
  • 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.
  • Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.