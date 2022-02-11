Усику и Ломаченко лучше закрыть глаза: реакция Сети на проявление патриотизма украинцем на Олимпиаде

Владислав Гераскевич стал героем Украины на Олимпиаде в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

После своего заезда Гераскевич показал на камеру плакат с надписью: "Нет войне в Украине". Так спортсмен продемонстрировал свою гражданскую позицию.

Реакция России:

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"Никакой нормальный человек не хочет войны. Я тоже нормальный человек, я не хочу войны в своей стране, хочу мир над головой. Не хочу, чтобы люди погибли из-за войны", – прокомментировал свой поступок Гераскевич.

Плакат Влада вызвал резонанс в Сети. Обсуждать его принялись как в, Украине, а и за границей. Смотрим, что писали пользователи Сети:

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Но, конечно же, не обошлось без негатива. В России сразу же намекнули, что украинцу грозит наказание от организаторов. А те самые организаторы пустили рекламу вместо плаката.

Угроза российской агрессии