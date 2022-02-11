Усику та Ломаченку краще заплющити очі: реакція Мережі на прояв патріотизму українцем на Олімпіаді

Владислав Гераскевич став героєм України на Олімпіаді в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні
Після свого заїзду Гераскевич показав на камеру плакат із написом: "Ні війні в Україні". Так спортсмен продемонстрував свою громадянську позицію.
Реакція Росії:
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"Ніяка нормальна людина не хоче війни. Я теж нормальна людина, я не хочу війни у своїй країні, хочу мир над головою. Не хочу, щоб люди загинули через війну", – прокоментував свій вчинок Гераскевич.
Плакат Влада викликав резонанс у Мережі. Обговорювати його почали як в Україні, так і за кордоном. Дивимося, що писали користувачі Мережі:
Але, звичайно, не обійшлося без негативу. У Росії одразу ж натякнули, що українцеві загрожує покарання від організаторів. А ті організатори пустили рекламу замість плаката.
Загроза російської агресії
- Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною.
- 12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій зазначені всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.
- Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.