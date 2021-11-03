Усику дали в челюсть на матче Динамо – Барселона

Усик и вице-президент Барселоны Юсте / Фото: K2 Promotions

Новоиспеченный обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик пришел поболеть за Динамо в матче Лиги чемпионов с Барселоной.

Несмотря на поддержку Александра, Динамо проиграло Барселоне 0:1.

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При этом Усик стал главной звездой в VIP-блоке "Олимпийского" по ходу матча.

Ради селфи с боксером в очередь выстроились руководители каталонского клуба.

В обнимку с Усиком сфотографировался президент Барселоны Жоан Лапорта.

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А затем фото с Александром сделал и вице-президент каталонцев Рафаэль Юсте. Усик, бывший футболист Таврии, даже позволил тому приложиться кулаком к своей челюсти – ради эффектности снимка.

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Напомним, своему недавнему сопернику Энтони Джошуа украинский боксер не дал выйти на такую опасную дистанцию для удара на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм Хотспур".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Добавим, что компанию Усику во время просмотра матча Динамо – Барселона составил экс-боксер, мэр Киева Виталий Кличко.

Не исключено, на этом же стадионе, НСК "Олимпийский", в марте-апреле Усик проведет реванш с Джошуа.