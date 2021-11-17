16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усика в России сравнили со Сталлоне

Андрей Трофимов
17 ноября, 12:51
Катмену Дмитрию Лучникову украинский боксер в поединке с Энтони Джошуа напомнил Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне

Усик как Рокки / Фото: Reuters

Александр Усик продолжает собирать восторженные отзывы после победы над Энтони Джошуа в Лондоне.

"Прикольно, когда человек выигрывает в статусе андердога. Большинство говорило, что Усик проиграет. Саша взвинтил темп, на каждый удар отвечал тремя, показал все тактические преимущества. Я получил удовольствие, словно от просмотра хорошего фильма, будто в детстве посмотрел "Рокки", – сказал катмен из РФ Дмитрий Лучников.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

"Я лично много раз видел Джошуа. Когда я работал с Поветкиным в бою с британцем, я видел его подготовку. Потом вживую наблюдал, как Энтони с Руисом боксировал. Мне кажется, что Джошуа с Усиком был таким, каким всегда. А вот со стороны Усика была лучшая подготовка. Показать такую скорость в супертяжелом весе – это выдающийся бой", – приводит слова Лучникова Fighnews.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Реванш Усик – Джошуа должен состояться в марте-апреле.

Реклама

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но не исключено, что повторныйпоединок Усика и Джошуа примет Киев или Саудовская Аравия.

КАК УСИК ИЗБИВАЛ ДЖОШУА В ЛОНДОНЕ