Усика в России сравнили со Сталлоне

Усик как Рокки / Фото: Reuters

Александр Усик продолжает собирать восторженные отзывы после победы над Энтони Джошуа в Лондоне.

"Прикольно, когда человек выигрывает в статусе андердога. Большинство говорило, что Усик проиграет. Саша взвинтил темп, на каждый удар отвечал тремя, показал все тактические преимущества. Я получил удовольствие, словно от просмотра хорошего фильма, будто в детстве посмотрел "Рокки", – сказал катмен из РФ Дмитрий Лучников.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

"Я лично много раз видел Джошуа. Когда я работал с Поветкиным в бою с британцем, я видел его подготовку. Потом вживую наблюдал, как Энтони с Руисом боксировал. Мне кажется, что Джошуа с Усиком был таким, каким всегда. А вот со стороны Усика была лучшая подготовка. Показать такую скорость в супертяжелом весе – это выдающийся бой", – приводит слова Лучникова Fighnews.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Реванш Усик – Джошуа должен состояться в марте-апреле.

Реклама

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но не исключено, что повторныйпоединок Усика и Джошуа примет Киев или Саудовская Аравия.

КАК УСИК ИЗБИВАЛ ДЖОШУА В ЛОНДОНЕ