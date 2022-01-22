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Усика столкнули с Майком Тайсоном, обозвав женским половым органом

Андрей Трофимов
22 января, 23:00
Новые проделки Фьюри – Цыганский король натравил на Александра Усика Железного Майка

Майк Тайсон и Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский супертяж Тайсон Фьюри продолжает на дистанции терроризировать Александра Усика, тем самым активно раскручивая их потенциальный бой.

Сперва Фьюри вульгарно заявил, что в ринге Усик от****т его яйца.

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Затем Цыганский король обвинил украинца в употреблении стероидов.

Теперь же Фьюри достал из архивов соцсетей твит легендарного Майка Тайсона, которому не понравился сентябрьский бой Усика с Энтони Джошуа.

"Неужели после такого их выступления вы считаете, что кто-нибудь из них мог бы побить меня на моем пике?" – приземлил тогда Усика и его жертву Майк.

Александр Усик и Майк Тайсон / Фото: Reuters

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И вот нынешний чемпион WBC Фьюри тэгнул эту цитату Майка и добавил к ней следующие слова:

"Майк, ты бы вырубил их обоих", – написал Фьюри, обозвав Усика и Джошуа вульгарным английским словом pussy, означающим женский половой орган.

Майк Тайсон / Фото: Getty Images

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Александр Усик / Фото: Instagram

Что интересно, Усик не против встречи с 55-летним Майком Тайсоном, недавно возобновившим карьеру. "Но я не думаю, что я подрался бы с ним. Я бы лучше по-дружески его обнял", – говорит украинец.

Смотрите, как Усик одолел в сентябре Джошуа