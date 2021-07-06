Усика исключили из рейтинга самой авторитетной боксерской организации

Александр Усик лишился позиций в рейтинге WBC, но ему нечего бояться. Украинец просто готовится к боям за другие пояса поэтому его временно убрали из рейтинга

Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик исключен из рейтинга самой престижной боксерской организации Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Украинец ранее занимал вторую строчку рейтинга, а сейчас там располагается мексиканец Энди Руис.

Впрочем, ничего плохого в этом нет. Дело в том, что Усик является претендентом на пояс других организаций, ведь в ближайшем поединке он должен сразиться с обладателем титулов WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа. По этой же причине в рейтинге отсутствует и британец.

Рейтинг WBC:

Чемпион: Тайсон Фьюри (Великобритания)

1. Деонтей Уайлдер (США)

2. Энди Руис (США)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

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5. Джо Джойс (Великобритания)

6. Майкл Хантер (США)

7. Агит Кабайел (Германия)

8. Эфе Аджагба (Нигерия)

9. Филип Хргович (Хорватия)

10. Тони Йока (Франция)

Ранее мы писали, что Усик сделался Джокером и засветился с сексуальной женой. Непобедимый украинский боксер предстал в образе скандального Джокера и подарил поклонникам "обычное" фото со своей супругой Катериной.