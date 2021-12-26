Усик зеленый, а Лома снова с флагом Украины: вот это Рождество!

Картина в исполнении Гарри Уорда / Фото: Instagram

Александру Усику и Василию Ломаченко нашлось место на рождественской картине, посвященной главным героям бокса-2021, в исполнении британского художника Гарри Уорда.

В роли Санты, погоняющего оленями, тут изображен Тайсон Фьюри, но аккурат за левым плечом у него пристроился зеленый до невозможности Александр Усик в образе Гринча – похитителя Рождества.

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Замысел очевиден: еще недавно украинца в хевивейте не принимали в расчет, а теперь он уже отобрал четыре чемпионских пояса у Энтони Джошуа и имеет все шансы "похитить" пятый, которым пока еще владеет Фьюри.

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Что касается кума Усика Василия Ломаченко, то он бросается снежками в Дэвина Хейни, одного из своих возможных соперников в 2022 году. Но в самой выгодной позиции среди снежкометателей на рисунке, сзади у Ломы, Джордж Камбосос – действующий король легкого дивизиона. Целится он не то в Лому, не то в Хейни.

Примечательная деталь – Ломаченко на рисунке укутан шарфом цветов украинского флага, который проигнорировал после декабрьской победы над Ричардом Комми, отдав предпочтение стягу Аккермана.

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Напомним, за это Ломаченко досталось от Владимира Кличко, который возмутился ("Что за черт!") и объяснил Васе, что такое патриотизм.