Усик VS Фьюри: за кого будут болеть в России

Поветкин будет болеть за Усика в поединке против Фьюри / Фото: REUTERS

Накануне Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

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А перед этим Александр Усик победил по очкам Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Поветкин смотрел оба поединка и дал оценку победителям.

"Я наблюдаю за поединками в супертяжелом весе без особых эмоций. Просто интересные, хорошие бои были. Конечно, я скучаю по боксу. Интересные, достойные бои, и Александр Усик – молодец. Мне понравилось, как он отбоксировал.

Тайсон Фьюри бился с Уайлдером – тоже интересный, красивый бой. Больше всего меня в этих поединках впечатлил Александр Усик.

Считаю ли я его сильнейшим в супертяжелом весе? Трудно сказать. Тайсон Фьюри – неудобный, корявый, непредсказуемый парень. Не знаю. Бокс такая штука… Время покажет", – считает экс-боксер.