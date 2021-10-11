Усик VS Фьюри: за кого будут болеть в России

Поветкин будет болеть за Усика в поединке против Фьюри / Фото: REUTERS
Накануне Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
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А перед этим Александр Усик победил по очкам Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.
Поветкин смотрел оба поединка и дал оценку победителям.
"Я наблюдаю за поединками в супертяжелом весе без особых эмоций. Просто интересные, хорошие бои были. Конечно, я скучаю по боксу. Интересные, достойные бои, и Александр Усик – молодец. Мне понравилось, как он отбоксировал.
Тайсон Фьюри бился с Уайлдером – тоже интересный, красивый бой. Больше всего меня в этих поединках впечатлил Александр Усик.
Считаю ли я его сильнейшим в супертяжелом весе? Трудно сказать. Тайсон Фьюри – неудобный, корявый, непредсказуемый парень. Не знаю. Бокс такая штука… Время покажет", – считает экс-боксер.
Также Поветкин признался, что в потенциальном объединительном поединке будет болеть за украинского боксера.
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"В бою с Фьюри буду болеть за Усика. Думаю, технико-тактически Усик лучше Фьюри, но именно из-за своей корявости, из-за того, что он больше него, Тайсон будет для Александра неудобным.
Но я считаю, что Усик сможет придумать разные ходы, построить свою тактику боя так, чтобы достойно выступить и выиграть этот поединок", – рассказал россиянин в эфире шоу Ушатайка в YouTube.