Усик у меня отс***т: Фьюри унизил украинца (видео)

Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился тем, что сказал обладателю титулов IBF, WBO, IBF, WBA Александру Усику возле ринга в Нью-Йорке, на котором Василий Ломаченко единогласным решением судей одолел Ричарда Комми.

Тайсон, что ты сказал Усику? – спросил у Фьюри журналист.

– спросил у Фьюри журналист. Пусть Усик о####т мои яйц-а-а-а, – пропел в ответ Цыганский король.

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Возможно, уже весной Усик кулаками накажет Фьюри за такое оскорбление. Правда, для этого нужно, чтобы согласились отойти в сторонку их обязательные соперники – Энтони Джошуа в случае с украинцем и Диллиан Уайт в ситуации с Цыганским королем.

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

"Как я побью Фьюри? Красиво побью, – заявил сегодня Усик. – С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта".

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

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Напомним, Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко, а Фьюри приехал поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием. Когда Усик и Фьюри сфотографировались вместе с Арумом, фанаты бокса сразу же обратили внимание на разницу в габаритах потенциальных соперников.

Для сравнения:

Рост Усика – 191 см, вес – 100 кг

Рост Фьюри – 206 см, вес – 125,6 кг

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

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Тем не менее, по мнению промоутера Усика Александра Красюка, несмотря на разницу в габаритах, Фьюри станет сладкой булочкой для украинца.