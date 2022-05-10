Усик сбросил Канело с Олимпа. Обновленный рейтинг лучших боксеров мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик заменил своего вероятного соперника Сауля "Канело" Альвареса в обновленном рейтинге DAZN. Украинец – боксер номер один в мире по версии популярного стримингового сервиса.

"Усику потребовалось всего несколько профессиональных боев в супертяжелом весе, прежде чем он превзошел и свергнул из топ-10 Энтони Джошуа", – говорится в комментарии экспертов Dazn.

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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес теперь расположился на третьей строчке топ-списка, пропустив, кроме Усика, еще и Кроуфорда. А его недавний победитель – Дмитрий Бивол на шестом месте.

Недавно заявивший о своем уходе из бокса Тайсон Фьюри на 7-м месте, а вероятный соперник Василия Ломаченко Джордж Камбосос на 8-м.

Рейтинг P4P от DAZN:

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1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Инуэ

5. Эррол Спенс

6. Дмитрий Бивол

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Шакур Стивенсон

Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к предстоящему второму поединку против Энтони Джошуа. Вероятная дата боя – 23 июля. А вот о месте встречи промоутеры боксеров пока не договорились. Рассматриваются два варианта – Ближний Восток или Великобритания.