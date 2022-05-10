Усик сбросил Канело с Олимпа. Обновленный рейтинг лучших боксеров мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик заменил своего вероятного соперника Сауля "Канело" Альвареса в обновленном рейтинге DAZN. Украинец – боксер номер один в мире по версии популярного стримингового сервиса.
"Усику потребовалось всего несколько профессиональных боев в супертяжелом весе, прежде чем он превзошел и свергнул из топ-10 Энтони Джошуа", – говорится в комментарии экспертов Dazn.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес теперь расположился на третьей строчке топ-списка, пропустив, кроме Усика, еще и Кроуфорда. А его недавний победитель – Дмитрий Бивол на шестом месте.
Недавно заявивший о своем уходе из бокса Тайсон Фьюри на 7-м месте, а вероятный соперник Василия Ломаченко Джордж Камбосос на 8-м.
Рейтинг P4P от DAZN:
- 1. Александр Усик
- 2. Теренс Кроуфорд
- 3. Сауль Альварес
- 4. Наоя Инуэ
- 5. Эррол Спенс
- 6. Дмитрий Бивол
- 7. Тайсон Фьюри
- 8. Джордж Камбосос
- 9. Стивен Фултон
- 10. Шакур Стивенсон
Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к предстоящему второму поединку против Энтони Джошуа. Вероятная дата боя – 23 июля. А вот о месте встречи промоутеры боксеров пока не договорились. Рассматриваются два варианта – Ближний Восток или Великобритания.