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Усик сбросил Канело с Олимпа. Обновленный рейтинг лучших боксеров мира

Сергей Шаховец
10 мая, 16:25
Неожиданное поражение мексиканца Сауля Альвареса позволило украинцу Александру Усику возглавить рейтинг лучших боксеров

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик заменил своего вероятного соперника Сауля "Канело" Альвареса в обновленном рейтинге DAZN. Украинец – боксер номер один в мире по версии популярного стримингового сервиса.

"Усику потребовалось всего несколько профессиональных боев в супертяжелом весе, прежде чем он превзошел и свергнул из топ-10 Энтони Джошуа", – говорится в комментарии экспертов Dazn.

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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес теперь расположился на третьей строчке топ-списка, пропустив, кроме Усика, еще и Кроуфорда. А его недавний победитель – Дмитрий Бивол на шестом месте.

Недавно заявивший о своем уходе из бокса Тайсон Фьюри на 7-м месте, а вероятный соперник Василия Ломаченко Джордж Камбосос на 8-м.

Рейтинг P4P от DAZN:

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  • 1. Александр Усик
  • 2. Теренс Кроуфорд
  • 3. Сауль Альварес
  • 4. Наоя Инуэ
  • 5. Эррол Спенс
  • 6. Дмитрий Бивол
  • 7. Тайсон Фьюри
  • 8. Джордж Камбосос
  • 9. Стивен Фултон
  • 10. Шакур Стивенсон

Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к предстоящему второму поединку против Энтони Джошуа. Вероятная дата боя – 23 июля. А вот о месте встречи промоутеры боксеров пока не договорились. Рассматриваются два варианта – Ближний Восток или Великобритания.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images