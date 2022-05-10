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Усик скинув Канело з Олімпу. Оновлений рейтинг найкращих боксерів світу

Сергій Шаховець
10 травня, 16:25
Несподівана поразка мексиканця Сауля Альвареса дозволила українцеві Олександру Усику очолити рейтинг найкращих боксерів

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик замінив свого ймовірного суперника Сауля "Канело" Альвареса в оновленому рейтингу DAZN. Українець відтепер – боксер номер один у світі за версією популярного стрімінгового сервісу.

"Усику знадобилося всього кілька професійних боїв у надважкій вазі, перш ніж він перевершив і скинув з топ-10 Ентоні Джошуа", – йдеться у коментарі експертів Dazn.

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Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес тепер розташувався на третьому рядку топ-списку, пропустивши, крім Усика, ще й Кроуфорда. А його нещодавній переможець – Дмитро Бівол на шостому місці.

Тайсон Ф'юрі, який нещодавно заявив про свій відхід з боксу, на 7-му місці рейтингу, а ймовірний суперник Василя Ломаченка Джордж Камбосос на 8-му.

Рейтинг P4P від DAZN:

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  • 1. Олександр Усик
  • 2. Теренс Кроуфорд
  • 3. Сауль Альварес
  • 4. Наоя Інуе
  • 5. Еррол Спенс
  • 6. Дмитро Бівол
  • 7. Тайсон Ф'юрі
  • 8. Джордж Камбосос
  • 9. Стівен Фултон
  • 10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, що зараз Олександр Усик готується до майбутнього другого поєдинку проти Ентоні Джошуа. Ймовірна дата бою – 23 липня. А ось з місцем зустрічі промоутери боксерів наразі не домовилися. Розглядаються два варіанти – Близький Схід або Велика Британія.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images