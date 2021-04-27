Усик разбушевался с молотком на тренировке (видео)

Украинский супертяж избил гигантскую шину, а поклонники боксера сравнили его с отрицательным героем из Mortal Kombat – смотрите, как буянит Александр

Усик / Фото: Instagram

Если Василий Ломаченко уже получил официального соперника по следующему бою, то его кум Александр Усик продолжает оставаться в неведении – будет это Джо Джойс либо же все-таки Энтони Джошуа.

В ожидании решения этого вопроса Усик решил сорвать свою спортивную злость на гигантской шине, избив ее громадным молотом.

"Мы можем многое. Но нам мешает лень, неуверенность в себе и всякого рода оправдания. А еще – люди, которые сами не могут и вам говорят, что вы тоже не можете", – написал при этом у себя в Instagram Усик, указав в качестве локации "Там, где счастье"

"Машина!"

"Мощно!"

"А мог бы кинуть сверху ковер и заодно выбить от пыли)"

"От ковра и следа не останется", – пишут в комментариях, обсуждая видео Усика с молотом, его фолловеры

Другие же сравнивают украинского боксера на этом видео с Шао Каном – одним из главных отрицательных персонажей компьютерных игр Mortal Kombat, "императором Внешнего Мира".

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Ранее мы писали о затягивании переговоров между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, которое заставило промоутера последнего заявить: "Может, нам и вовсе лучше вдохнуть жизнь в Деонтея Уайлдера? Фьюри проведет третий бой с Уайлдером, а тем временем Джошуа сразится с обязательным претендентом Александром Усиком".