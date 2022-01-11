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Усик рассказал о хобби, которое приносит ему миллионы

Сергей Шаховец
11 января, 10:43
Чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику в детстве доставалось от старших ребят, которые оправляли его в магазин за сигаретами

В детстве Усика обижали старшие / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик занялся боксом, чтобы отомстить своим обидчикам. Но постепенно занятия в спортивном зале стало его любимым делом, которое к тому же приносит неплохие деньги.

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"В 15 лет я пришел в зал. На самом деле я шел в зал, чтобы кому-то накидать, чтобы быть сильным и побить своего обидчика.

Не могу сказать, что меня часто обижали, но бывали старшие ребята, которые посылали что-то купить в магазине. Я этого принципиально не делал. Даже если мне давали копняка, я говорил: "Слушай, дружище, ты пьешь, ты куришь. Я не пью, не курю, я занимаюсь спортом. Я вырасту и набуцкаю тебя".

Александр Усик в Киеве не подерется / Фото: Getty Images

Такое желание было. Я пошел заниматься боксом, но в какой-то момент тренер объяснил, что то, чему он меня учит, я не должен использовать, потому что я знаю какие-то навыки, а он не знает.

Это все переросло в мое хобби, которым я занимаюсь по сей день. И еще мое хобби приносит мне заработок", – сказал Усик YouTube-каналу USYK17.

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Ранее Усик уже заявил, что после ухода из бокса он может стать психологом или уйти работать в сферу экономической разведки.

Но пока украинцу предстоит провести реванш с Энтони Джошуа. А в случае победы, во второй половине года Александр может подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Фьюри уверен в успехе Александра Усика