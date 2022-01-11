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Усик розповів про хобі, яке приносить йому мільйони

Сергій Шаховець
11 січня, 10:43
Чемпіону світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику в дитинстві діставалося від старших хлопців, які відправляли його до магазину за цигарками

У дитинстві Усика ображали старші / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик зайнявся боксом, щоб помститися своїм кривдникам. Але поступово заняття у спортивному залі стало його улюбленою справою, яка приносить непогані гроші.

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"У 15 років я прийшов до залу. Насправді я йшов до залу, щоб комусь накидати, щоб бути сильним і побити свого кривдника.

Не можу сказати, що мене часто ображали, але були старші хлопці, які посилали щось купити в магазині. Я цього принципово не робив. Навіть якщо мені давали копаня, я казав: "Слухай, друже, ти п'єш, ти куриш. Я не п'ю, не курю, я займаюся спортом. Я виросту і набуцькаю тебе".

Олександр Усик у Києві не поб'ється / Фото: Getty Images

Таке бажання було. Я пішов займатися боксом, але в якийсь момент тренер пояснив, що те, чого він мене вчить, я не маю використовувати, тому що я знаю якісь навички, а він не знає.

Це все переросло в моє хобі, яким я досі займаюся. І ще моє хобі приносить мені заробіток", – сказав Усик YouTube-каналу USYK17.

Раніше Усик вже заявив, що після відходу від боксу він може стати психологом або піти працювати у сферу економічної розвідки.

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Але поки що українець має провести реванш з Ентоні Джошуа. А у разі перемоги у другій половині року Олександр може побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Ф'юрі впевнений в успіху Олександра Усика